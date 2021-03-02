شكرا لقرائتكم خبر عن 4.42 مليون نسمة في دبي ساعات الذروة.. ارتفاع عدد السكان 1.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع عدد سكان دبي (المقيمين الدائمين) خلال العام الماضي 2020 بنسبة 1.5% يمثلون حوالي 56 ألف نسمة ليصل عددهم الإجمالي إلى 3.411 مليون نسمة مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ عددهم فيه 3.355 مليون نسمة بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

وأشارت البيانات إلى انخفاض متوسط 15.6% في أعداد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين بواقع 187 ألفا حيث وصل عددهم إلى 1.009 مليون نسمة مقارنة مع 1.196 مليون نسمة في 2019، وبذلك يتراجع عدد سكان الإمارة المقيمين إقامة دائمة فيها والعاملين فيها ويقيمون خارجها بنسبة 3 % ليصل عدد الأفراد النشطين خلال ساعات الذروة في دبي إلى 4.420 مليون نسمة مقارنة مع 4.552 مليون نسمة في 2019.

وارتفع عدد السكان الإناث (إقامة دائمة) في دبي 2.5% بواقع 25 ألفاً من الإناث إلى 1.049 مليون نسمة مقارنة مع 1.024 مليون نسمة في 2019، وكذلك ارتفع عدد السكان الذكور بنسبة 1% تمثل حوالي 31 ألفاً من الذكور إلى 2.362 مليون نسمة مقارنة مع 2.331 مليون نسمة في 2019.

وعلى صعيد عدد السكان المواطنين الإماراتيين؛ فقد ارتفع عددهم 3% بواقع 7600 مواطن ليصلوا إلى 271 ألفاً مقارنة مع 263.4 ألف نسمة في 2019، كما ارتفع عدد غير الإماراتيين 1.5% بواقع 48 ألفاً ليصل عددهم إلى 3.140 مليون نسمة مقارنة مع 3.092 مليون نسمة.