شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين الاتحاد للطيران و«هب71» لدعم المشاريع المبتكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع منصة «هب71» (HUB71) منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لدعم توسّع أصحاب المشاريع المبتكرة في أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تصبح الاتحاد شريك الطيران الرسمي لمنصة «HUB71» ما يتيح لأكثر من 100 شركة عالمية ناشئة تنضوي تحت مظلتها، إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية بالإضافة إلى تخصيص منصة حجوزات خاصة لتسهيل متطلبات سفرهم.

وقع مذكرة التفاهم محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، وحنان هرهرة اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71».

وقال محمد عبدالله البلوكي: «تتطلّع الاتحاد للطيران للتعاون مع منصة «Hub71» المبادرة الرئيسية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21». فمن خلال هذا التعاون ستتمكن الجهتان من لعب دور حيوي في دفع عجلة التطوّر والتنمية في الإمارة من خلال الاستثمار بالأعمال والمبتكرات والأفراد. وستدعم مذكرة التفاهم جهود الحكومة في تعزيز التنوّع الاقتصادي من خلال تشجيع وتحفيز الشركات التي تهتم بتطوير المبتكرات التكنولوجية في أبوظبي».

وأضاف البلوكي: «أن التكنولوجيا والابتكار تلعبان دوراً محورياً في دعم الجهود لاستئناف العمليات على صعيد قطاع الطيران في ظل جائحة كوفيد 19. وتتطلع الاتحاد للطيران للعمل مع رواد الأعمال والابتكارات والشركات الناشئة عبر منصة Hub71، بهدف استقطاب ودعم وتمكين المشاريع التجريبية المتسارعة وابتكار حلول واعدة لقطاع الطيران».

وقالت حنان هرهرة اليافعي: «يشكل التواصل العالمي أهمية كبرى بالنسبة لمجتمعنا المتنامي من مؤسسي الشركات الناشئة في حين يستعد العالم لفتح أبواب السفر والتنقل والتجارة. وتعكس شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران الأهمية التي نوليها لتوفير الفرص لرواد الأعمال لتوسيع نطاق أعمالهم المبتكرة إلى أسواق عالمية انطلاقاً من أبوظبي. وسنسهم معاً في تنمية مؤسسات التكنولوجيا القادرة على دعم قطاع الطيران من خلال تصدير الابتكارات الجديدة والجريئة». (وام)