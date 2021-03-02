شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتد من أدنى مستوى فى أسبوع وسط ضغوط سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بدعم آمال تعافي الطلب العالمي فى ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا ،لكن هناك ضغوط سلبية تتمثل فى احتمالات اتفاق تحالف أوبك بلس هذا الأسبوع على زيادة الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.0% إلى مستوي 60.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.22$، وسجل أدنى مستوي عند 59.48$ الأدنى منذ 22 شباط/فبراير الماضي ،وصعد خام برنت قرابة 1.0% إلى مستوي 63.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.22$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.54$ الأدنى فى أسبوع.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

يدعم أسعار النفط فى الوقت الحالي ،آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،وفى ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء العالم.

صرحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" يوم السبت بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من شركة "جونسون أند جونسون" ليصبح ثالث جرعة مضادة لفيروس كوفيد-19 سوف تستخدم على نطاق واسع فى الولايات المتحدة.

وهذا اللقاح لا يتطلب إلا جرعة واحدة ،ويمكن تخزينه فى درجات حرارة البرد ، الأمر الذي يسهل توزيعه بشكل كبير فى معظم أنحاء العالم.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الشحنات الأولية بدأت بالفعل يوم الأحد ،وتتوقع شركة جونسون أند جونسون شحن أكثر من 20 مليون جرعة بنهاية آذار/ماس الجاري ،و100 مليون جرعة بحلول منتصف العام الجاري ،وهو ما يكفي لتطعيم ما يقرب من ثلث الأمريكيين.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس يوم الخميس بهدف مناقشة تحديد مستويات الإنتاج خلال نيسان/أبريل ،ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإمدادات فى ظل تعافي مستويات الطلب ووجود عجز بالمعروض خلال الربع الأول من هذا العام.