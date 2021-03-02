الذهب يتراجع 9 جنيهات دفعة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، إذ هبط سعر الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بمستوياته أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 763 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 872 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6104 جنيهات.

وبحسب وكالة بلومبرج، فقد واصلت أسعار الذهب عالميًا، انخفاضها خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 10.39 دولار بنسبة 0.6%، ليهبط سعر الأوقية بنهاية تعاملات الاثنين إلى 1723.65 دولار، وهو ما يأتي قبل أن يرتفع السعر بعض الشيء بنحو 2.82 دولار بنسبة 0.16% خلال تعاملات اليوم إلى 1727.86 دولار.