شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 1.2% بختام جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.2% رابحاً 109.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9248.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحاً 54 نقطة ليغلق عند مستوى 25878.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 570.4 مليون سهم بقيمة 15.3 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.08%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 24.79%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.93%، وتراجع 63 سهماً على رأسها سهم "عسير" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.17%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "الخريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 887.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية، إلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق وذلك بنهاية عمل أمس الاثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـشركة الجزيرة تكافل تعاوني، الناتجة عن الاندماج مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل اليوم الثلاثاء.

في سياق منفصل أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 479.98 مليون ريال بقيم 0.40 بعد خصم الزكاة للسهم.