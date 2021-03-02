معهد التمويل الدولى: الأسواق الناشئة تتلقى تدفقات 31.2 مليار دولار من غير المقيمين

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء، أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات صافية بنحو 31.2 مليار دولار في فبراير، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تباطؤ خلال الأسبوع الماضي.

والقيمة البالغة 31.2 مليار دولار هي أدنى رقم شهري منذ أغسطس، وتأتي مقارنة مع صافي تدفقات بلغ 52.5 مليار دولار في يناير.

وبحسب معهد التمويل الدولي، بلغت تدفقات المحافظ لغير المقيمين إلى أسواق الأسهم الناشئة 8.4 مليار دولار الشهر الماضي، في حين جذبت أدوات الدين 22.8 مليار دولار.

كان نصيب الأسهم الصينية 7.8 مليار دولار أو ما يعادل 93 بالمئة من إجمالي التدفقات للأسهم.

وفيما يتعلق بالسندات، بلغ إجمالي التدفقات إلى الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقطبت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط ​​12.1 مليار دولار على مدى العام السابق.