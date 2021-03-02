شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-3-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.52 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

وعالميا، صعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات وزاد 0.3% إلى 91.326، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر 2020 مقابل الدولار، وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير وكسب نحو 3.8% منذ بداية العام.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.50 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 209.99 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 209.99 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 208.51 ريال بما يعادل 55.59$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.14 ريال بما يعادل 50.96$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.45 ريال بما يعادل 48.64$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 156.39 ريال بما يعادل 41.69$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.63 ريال بما يعادل 32.43$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.26 ريال بما يعادل 27.80$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,485 ريال بما يعادل 1,729$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,460 ريال بما يعادل 389.15$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,514 ريال بما يعادل 55,592$