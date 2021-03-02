شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 0.86 نقطة ليستقر السهم على سعر 159.32 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليتحرك حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك استقرار مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 155.40، ليستدف مستوى المقاومة 173.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد