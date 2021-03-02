شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يعاود الارتفاع – تحليل – 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جي بي مورجان (JPM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.26% بما يعادل 3.33 نقطة ليستقر على سعر 150.50 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في وقت سابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 142.55، ليستهدف مستوى المقاومة 158.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد