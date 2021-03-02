شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.86% بما يعادل 0.91 نقطة ليستقر على سعر 49.90 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.25، ليستهدف مستوى الدعم 47.36.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه