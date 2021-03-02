شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم وسط توقعات إيجابية – تحليل – 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ثري إم (MMM) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 1.35 نقطة ليستقر على سعر 176.41 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.57، ليستهدف مستوى المقاومة 187.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد