شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، لمخاوف حيال تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 91.39 نقطة الأعلى منذ 5 شباط/فبراير الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.02 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا بأكثر من 0.3% على مدار تعاملات شباط/فبراير المنقضي ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد الارتفاع الواسع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 2.2% ،ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.