شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التعافي والأنظار على سوق السندات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تحسن معنويات بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،لكن تظل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة محط أنظار المستثمرين.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 404 نقطة المسجل فى الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البناء ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، فى ظل انتعاش قوي لمعظم أسهم شركات القطاع.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، منذ حزيران /يونيو 2020 ،بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 2.2% ،ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.