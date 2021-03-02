شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 9 أشهر وارتفاع عائد السندات الأمريكية يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بدعم الحاجز النفسي عند مستويات 1,700$ للأونصة ، و يكبح تلك المحاولات صعود الدولار الأمريكي المستفيد من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,733.42$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,724.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,707.39$ الأدنى منذ كانون حزيران/يونيو 2020.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقاومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات شباط/فبراير المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 7.5% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل الارتفاع الكبير فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الغير مدر للعائد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.39 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 2.2% ،ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.