تفاهم بين «مجموعة الإمارات» و«الطرق والمواصلات»

دبي: ”الخليج 365”

وقعت مجموعة «الإمارات» وهيئة الطرق والمواصلات، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز وتنمي كفاءات أكبر في جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة الأصول لكلا المؤسستين، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لحكومة دبي.

ويشمل التعاون والتبادل المفتوح بين مجموعة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات، تبادل المعرفة في مجالات استدامة الأصول وتحسين استخدام دورة حياة الأصول، وتعزيز العائدات على الأصول.

وقع مذكرة التفاهم عبر الاتصال المرئي عن بُعد، علي مبارك الصوري، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون مكتب الرئيس وإدارة المرافق والمشاريع والمشتريات غير المتعلقة بالطائرات والخدمات اللوجستية لمجموعة الإمارات، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات. وحضر حفل التوقيع أعضاء من فريق الإدارة التنفيذية في مجموعة الإمارات وهيئة الطرق والمواصلات.

وقال علي مبارك الصوري: «تمثّل الإدارة الفعالة للأصول جانباً مهماً من عمليات كل مؤسسة ووضعها المالي ونموها العام. ونحن نتطلع من خلال اتفاقية اليوم إلى تعزيز العلاقات مع هيئة الطرق والمواصلات وتطوير علاقة بناءة وتعاونية، وتمتلك مجموعة الإمارات خبرات وقدرات ذات مستوى عالمي في إدارة الأصول من خلال بصمتنا المحلية والعالمية، ونأمل في تعزيز تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجالات التدريب وأدوات القياس والأطر ضمن المعايير المعتمدة دولياً للحصول على أكبر قيمة ممكنة من أصولنا».

وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً لتوجيهات حكومة دبي للجهات الحكومية للاستفادة من خبرات وكفاءات المؤسسات شبه الحكومية والخاصة. وسوف تدعم الاتفاقية أيضاً أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRPS، التي تطبقها مختلف الإدارات لتعزيز الموارد والمعارف، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات والسياسات التي توفر مزيداً من الكفاءات التشغيلية.

من جانبه، قال ناصر بو شهاب: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة، ونسعى دوماً إلى تحقيق الاستدامة لأصول الهيئة الرئيسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات، لا سيما أن الهيئة تمتلك الكثير من الأصول والممتلكات المختلفة تتمثل في الطرق والجسور والأنفاق والمترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري، وغيرها، وقد تم وضع خطط لإدامتها والمحافظة عليها للسنوات المقبلة. ونحن على ثقة من أن التعاون مع مجموعة الإمارات سوف يثري تجربة الجانبين، ويضمن تطوير الأداء المؤسسي، خصوصاً أن الأصول تعتبر رأس المال الحقيقي في القطاع الاقتصادي، ما يتطلب الحفاظ عليها واستدامتها، وتطوير دورة حياتها وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما يتأتى من خلال اطلاعنا على تجارب نظرائنا في هذا المجال».

وتُعد مجموعة الإمارات أول مؤسسة غير حكومية تُبرم شراكة بموجب توجيهات أنظمة تخطيط الموارد الحكومية. وسوف يوفر التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لكل من المؤسستين وموظفيهما، المعرفة والأنظمة والأطر المشتركة من أجل تبسيط العمليات وإبراز الكفاءات وخفض التكاليف.

ومن المقرر أن تنطلق الأنشطة المشتركة بين المؤسستين خلال الشهر الجاري.