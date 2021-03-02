شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل في بريطانيا تخالف التوقعات وترتفع في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري، الثلاثاء إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحديا توقعات بتباطؤه، بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك لاتخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.

وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير من 6.4 بالمئة في يناير كانون الثاني، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ إلى 5.6 بالمئة.

وفي فبراير شباط وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمئة، بعد انخفاض 0.2 بالمئة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمئة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن وزير المالية سيمدد على الأرجح خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو ويعلن خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين لأول مرة.

(رويترز)