شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يبدأ تدريباته في جبال بلغاريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو، المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف (وزن تحت 73 كجم)، وايفان ريما رينكو (وزن تحت 100 كجم) معسكره التدريبي الخاص في جبال بلغاريا، استكمالاً للإعداد البدني الذي بدأ قبل بطولة تل أبيب للجودو التي اختتمت مؤخراً، بعد الاعتذار عن بطولة طشقند جراند سلام لعدم جاهزية اللاعبين، كما يرى المدرب الجديد المالدوفي الجديد باكال فياشيسلاف.

وتتخلل فترة المعسكر الجديد تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفردية، قبل السفر إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي جراند برى للجودو لعام 2021 التي تقام هناك، اعتباراً من 26 مارس وحتى 28 مارس الحالي، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 45 دولة من بينها 7 دول عربية في مقدمتها الإمارات.