بطلة فرنسا تشارك للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021

دبي: "الخليج"

تتأهب نجمة التنس البولندية إيجا شيانتيك، التي أبهرت جماهيرها بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة في أكتوبر الماضي، للمشاركة للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق يوم 7 مارس على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وفازت شيانتيك البالغة من العمر 19 عاماً بلقب رولان جاروس، على حساب الأمريكية صوفيا كينن خلال منافسات بطولة أستراليا المفتوحة 2020، لتسطر اسمها في التاريخ كأول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفئة اللاعبات الكبار، ولتكون أول لاعبة تحمل اللقب في بولندا سواء من فئة الرجال أو السيدات، كما فازت على حاملة لقب في بطولة سوق دبي الحرة للتنس والمصنفة الثانية عالمياً، سيمونا هاليب.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نرحب باستضافة إيجا شيانتيك للمرة الأولى لها في دبي، فهي من أكثر اللاعبات الشابات تميزاً في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، ونتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها تكرار هذا النجاح هنا في دبي».

وكانت شيانتيك قد خسرت 28 مباراة خلال أسبوعي بطولة فرنسا المفتوحة، لتعادل بذلك اللاعبة الأمريكية كريس إيفريت في ثاني أقل عدد من المباريات التي خسرها في طريقها إلى اللقب، وأقل من اللاعبة ستيفي جراف، وتعد شيانتيك أول لاعبة لا تخسر أي مجموعة في طريقها إلى اللقب منذ جوستين هينين في عام 2007، وأصبحت أصغر بطلة في بطولة فرنسا المفتوحة منذ مونيكا سيليش في عام 1992 وأول مراهقة منذ إيفا ماجولي في عام 1997 تفوز باللقب.

ويتميز الانتصار الذي حققته بأنه أول لقب دولي لها، حيث لاحظ الخبراء منذ العام 2015 بأنها نجمة واعدة تتمتع بفرص كبيرة وارثة مهاراتها الرياضية من والدها، توامس شيانتيك، المجدف الأولمبي، كما قدمت أداءً استثنائياً في بطولة الناشئين الدولية (ITF)، وفازت في جميع النهائيات السبع التي شاركت فيها.

وفي العام 2016، حققت إنجازاً استثنائياً خلال مشاركتها مع منتخب بولندا عندما فازت على المنتخب الأمريكي في كأس الاتحاد الفيدرالي للناشئين لتصبح أفضل لاعبة ضمن فريق الفتيات في سن 16 في العالم، وفي عام 2017 وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للناشئين المزدوجة، وحصلت في العام 2018 وبعد فترة وجيزة من رفع كأس فرنسا المفتوحة للناشئين المزدوجة، على لقب ويمبلدون للناشئين الفردية. كما فازت بميدالية ذهبية لفوزها بدورة الألعاب الأولمبية المزدوجة للشباب في بوينس آيرس في نفس العام.

وعلى الرغم من كل هذا النجاح، ما تزال شيانتيك تشكك في قدرتها، قائلة: «على الرغم من أنني كنت أعرف بامتلاكي للإمكانيات المطلوبة للفوز ببطولات كبيرة نظراً للفوز الذي حققته في بطولة ويمبلدون للناشئين، إلا أن شكوكي ما زالت تراودني. وأعتقد أنني على دراية في مقدرتي على تقديم أداء متميز على أرض الملعب، ولكن من الصعب أيضاً أن أكون واثقةً طوال الوقت».

وقال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «استطاعت شيانتيك وخلال فترة قصيرة أن تحظى بإقبال جماهيري كبير خاصةً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ولا شك في أنها ستكون واحدة من أبرز المتنافسات على لقب بطولة دبي للأسواق الحرة للتنس، وهي على أتم الاستعداد لمواجهة سيمونا هاليب حاملة لقب البطولة بعد خسارتها مؤخراً أمام هاليب في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خاصةً بعد فوزها الأسبوع الماضي على السويسرية بليندا بنشيتش حاملة بذلك لقب كأس بطولة أديلايد الدولية للمرة الثانية».

وتضم قائمة المنافِسات على اللقب في بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس كلاً من سيمونا هاليب المدافعة عن لقبها، وبيترا كفيتوفا ويلينا سفيتولينا وبيلندا بنشيتش، اللواتي فزن بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس سابقاً، وفيكتوريا أزارينكا وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2020، والفائزة بجائزة أفضل لاعبة عائدة للمنافسات من اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وأرينا سابلينكا المتوّجة مؤخراً ببطولة أبوظبي للتنس، وغاربين موغوروزا، التي أحرزت لقب بطولات غراند سلام الكبرى مرّتين، واللاعبة التونسية المميزة أُنس جابر، وبيانكا أندريسكو الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2019.

وتبدأ منافسات البطولة مع بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة، والتي تنطلق خلال الفترة من 7 وحتى 13 مارس، يليها بطولة محترفي التنس 500 نقطة، من 14 ولغاية 20 مارس، والتي سينضم إليها كوكبة من أشهر لاعبي التنس حول العالم.