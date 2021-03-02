لجنة اكتشاف النشء بمجلس الشارقة تناقش سبل التعاون مع الاتحادات والأندية

ناقشت لجنة اكتشاف النشء بمجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون مع الاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية وخريطة الطريق، خلال الفترة المقبلة، بما يصب في صالح خطة التطوير العامة، بجانب مناقشة ملف تحديث الألعاب الأولمبية، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ومناقشة واستعراض عدد من التوصيات والتقارير.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة السابع، والذي عقد الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات بناشئة الشارقة، برئاسة فاطمة محمد مشربك عضو مجلس الإدارة، وحضور الأعضاء عبدالحميد محمد إلياسي، ومحمد أحمد كشواني، وحصة عبدالعزيز السركال، وعبدالله خلف، والسيد عبدالعزيز عبد الفتاح، وتامر عز الدين.

واستعرضت فاطمة محمد مشربك استراتيجية المجلس، والتأكيد على القيمة التي ستتبناها اللجنة، وهي المواطنة الإيجابية، وتعزيزها من خلال كافة الأعمال، بالإضافة إلى مهام اللجنة، ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على تحديث قائمة التعاون بين ناشئة الشارقة والاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية، وفقاً للمعطيات الجديدة.

كما أمّن الاجتماع على أهمية التحديث للألعاب الأولمبية المستهدفة خلال الأعوام الأربعة القادمة؛ حيث تم اقتراح البدء بالعمل على خطة مبدئية للعبة الجولف، وتفعيل لعبتي كرة السلة وكرة اليد، والتواصل مع أطفال الشارقة والمهتمين بالألعاب؛ لوضع خطة تكميلية لرعاية المواهب في ناشئة الشارقة، كما تم استعراض آلية رفد الناشئة المنتسبين «المتميزين رياضياً» للأندية المختلفة، على أن يتم تحديث ذلك من خلال إعداد القائمة الأولية للمتميزين، والتواصل مع ولي أمر المتميز، والحصول على الموافقة للانضمام للنادي، ورفع القائمة المعتمدة لكل نادٍ، ولضمان استفادة أي لاعب من الفرص التطويرية المتاحة له في مراكز ناشئة الشارقة، والتعاون مع الأندية من خلال طلب قائمة اللاعبين «تحت 18 سنة»، ومتابعة تسجيلهم في مراكز ناشئة الشارقة.

كما تم عرض جدول زيارات الأندية والخاص بلجنة الألعاب الفردية بالمجلس؛ بهدف إشراك أعضاء لجنة اكتشاف النشء بهذه الزيارات، للاستفادة من الفرص المتاحة لمراكز ناشئة الشارقة، من خلال التعاون مع الأندية، وتحقيق الأهداف المرجوة.