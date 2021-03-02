شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يختتم ملتقى الابتكار الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي دبا الحصن الملتقى الافتراضي للابتكار الرياضي «الاستعداد للخمسين» عبر وسائل التواصل المرئي، وذلك في إطار اهتمام النادي بترسيخ ثقافة الابتكار لدى المؤسسات والأفراد.

وأشاد أحمد عبد الله النقبي رئيس لجنة الثقافة والمجتمعية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بنادي دبا الحصن، باهتمام مجلس الشارقة الرياضي ونادي دبا الحصن، بالعمل لتطوير الجانب الثقافي والمجتمعي بصورة ابتكارية وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الجميع.

وقدم محمد راشد رشود الحمودي، رئيس مجلس أولياء أمور طلبة وطالبات مدينة دبا الحصن ونائب رئيس لجنة الثقافة والمجتمعية بالنادي الورقة الأولى من الملتقى تناول فيها الابتكار في الرياضة قديماً، وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الكاتب ومدرب الابتكار المعتمد أحمد النقبي، الابتكار في دولة الإمارات تناولت الممكنات والمحفزات والمحركات التي تقود الابتكار وأهداف دولة الإمارات للخمسين، تبعه خبير الاستثمار الرياضي أحمد علي الدباني رئيس نادي بووست الرياضي وألقى الورقة الثالثة من الملتقى والتي تناولت أهمية الابتكار في الاستثمار الرياضي لرفع الوتيرة الاقتصادية للأندية وتحدث عن خصخصة الأندية وتحولها إلى شركات.