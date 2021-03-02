الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 62.89 دولار لبرنت و59.95 دولار للخام الأمريكي

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 62.89 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 80 سنتا أو ما يوازي 1.3%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.95 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 69 سنتا أو ما يوازي 1.1%. 

 

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا أكثر من 1% وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني وفقا لرويترز. 

 

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس لبحث عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام للسوق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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