شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.04% للجلسة السادسة على التوالى مدفوعة بصعود 13سهماً والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.61%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.96%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 955.3 ألف ريال عماني.
وفي سياق آخر أعلنت شركة ظفار للمرطبات، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الاثنين، للموافقة على مسودة القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة مع رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية باعتمادها خلال اجتماع بتاريخ 28 مارس الجاري، واعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة مع رفع توصية إلى الجمعية.