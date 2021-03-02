شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على رأسها البنك التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المصرية للاتصالات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، ابن سينا فارما، إعمار مصر للتنمية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، جي بي اوتو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2327 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي انفستمنتس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عبر المحيطات للسياحة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 70 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 150 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، ويتضمن جدول أعماله الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وعرض جدول الأعمال واقتراح توزيع الأرباح، والنظر في العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام لمستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.

كما أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في سياق منفصل أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، جي بي اوتو، بيع عدد 1.76 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، في السوق المفتوح، من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 5.5 مليون سهم للأولى، وبيع الثانية 1.1 مليون سهم.

كما أعلنت شركتا الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركتين 60.2 مليون سهم، 9.5 مليون سهم من أسهم الشركتين، ويتم بيع الكميات الأقدم في الشراء أولاً ثم التي تليها في تاريخ الشراء وهكذا.

فيما أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتم تسوية (استرداد) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الاثنين ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.49 مليون وثيقة بدلاً من 3.5 مليون وثيقة.