شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر خلال 6 سنوات بـ13.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد الجهاز بجهود نيفين بدر الدين في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر بالجهاز ونجاحها في جذب عدد كبير من الجهات المانحة لتوفير التمويل الضروري لنمو هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع في عدد البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز مما ساعده في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى معيشتهم وإيجاد فرص عمل مستقرة من خلال المشروعات متناهية الصغر .
وأوضحت نيفين بدر الدين وفق بيان للجهاز، أن هذه الجائزة تؤكد على نجاح جهاز تنمية المشروعات باعتباره من أحدى المؤسسات الرائدة التي تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعى والتركيز على دعم المرأة والشباب وذوى الهمم وتوفير التمويل اللازم لمساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر تعمل على تمكينهم اقتصاديا، وأشارت أن الجهاز قد شارك في إعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي وساهم في إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.