شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر خلال 6 سنوات بـ13.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه نجح بداية من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020 في تمويل 1.24 مليون مشروع متناهى الصغر بإجمالى 13.5 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.613 مليون فرصة عمل.

وجاء ذلك في بيان للجهاز اليوم، أعلن فيه تكريم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من بين أكثر 50 شخصية نسائية تأثيرا في الاقتصاد المصري لعام 2020 خلال فعاليات مؤتمر "قمة مصر للأفضل" الذى تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الجهاز بجهود نيفين بدر الدين في تطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر بالجهاز ونجاحها في جذب عدد كبير من الجهات المانحة لتوفير التمويل الضروري لنمو هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع في عدد البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز مما ساعده في الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى معيشتهم وإيجاد فرص عمل مستقرة من خلال المشروعات متناهية الصغر .

وأوضحت نيفين بدر الدين وفق بيان للجهاز، أن هذه الجائزة تؤكد على نجاح جهاز تنمية المشروعات باعتباره من أحدى المؤسسات الرائدة التي تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعى والتركيز على دعم المرأة والشباب وذوى الهمم وتوفير التمويل اللازم لمساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر تعمل على تمكينهم اقتصاديا، وأشارت أن الجهاز قد شارك في إعادة هيكلة قطاع التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي وساهم في إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.