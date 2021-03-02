شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-3-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 2-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، مقابل 18.87 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وعالميا، هبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات، ونزل اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2015 دولار مسجلا أقل مستوى في نحو شهر.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.79 جنيه للشراء .

18.99 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.80 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.77 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.