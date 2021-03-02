شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى خضراء للجلسة الرابعة على التوالى مدفوعة بصعود 17 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.68% رابحًا 17.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.3 مليون سهم محققة ما قيمته 165.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2477 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.28%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.61%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.22%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 38.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.83%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 4 مارس الجاري، لاتخاذ قرارات بالتمرير فيما يتعلق بأعمال الشركة.

في السياق ذاته أعلنت شركة اللاينس للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري، للمصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2020، لعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليهما، ومقترح توزيع أرباح العام 2020 المزمع عرضه على الجمعية العمومية، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها، وتقرير الحوكمة للعام 2020.

في سياق منفصل أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اجتماعها أمس مع الدائنين التجاريين، بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي الخاصة بالشركات، وقام الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي آرونايت بالطلب من الدائنين التجاريين بمراجعة مستندات الخطة، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية شهر إبريل عام 2021.