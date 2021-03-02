شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "جواز السفر الأخضر الرقمى" على طاولة الاتحاد الأوروبى لرفع قيود السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي، تقديم مشروع قانون "جواز السفر الأخضر الرقمي" للجنة القانونية بالمفوضية في 17 مارس، والخاص بتسجيل التطعيمات ضد كورونا وأمراض COVID والاختبارات السلبية، من أجل وضع الإطار القانوني له.

ويهدف مشروع القانون إيجاد طريقة آمنة لرفع القيود وسلاسة السفر في أوروبا.

ويشار إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأسبوع الماضي، على المضي قدما في خطط تسجيل التطعيم الرقمي، بحيث تكون المتطلبات الفنية سارية في غضون ثلاثة أشهر حتى يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا من إثبات تحصينهم في جميع أنحاء أوروبا بطريقة سلسة ومقاومة للتزوير.

وقال الدكتور سعيد البطوطى، عضو مفوضية السفر الأوروبية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جواز السفر الرقمي الأخضر Digital Green Pass ليس جواز سفر حقيقي، ولكن عبارة عن مستند إضافي يمكن قراءته بشكل موحد عليه رمز الاستجابة السريع QR-Code الذي يمكن للأشخاص حمله في صورة مستند ورقي أو على الهاتف المحمول الذكي Smart Phone (مثل تذاكر القطارات).

وأضاف أنه سوف يتم تصميم الأنظمة الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بحيث تكون قابلة للمقارنة ومرتبطة ببعضها رقميا.