شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المحاجر: 4 حوافز للمصانع المنتجة والمصدرة للرخام بهدف زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد عارف: نتجه إلى التحول الرقمي في القطاع حتى نتمكن من لخدمة العاملين

1-استخراج مستخرجات السجل مجاني لكل مصدر باكثر من مليون دولار لهذا العام.

2-تقدبم برنامج الرعاية الصحية مجانا المقدم من الغرفة لكل من يصل صادراته الى مليون دولار خلال عام 2021.

3-تقديم درع الريادة من الشعبة الى كل مصدر اكثر من مليون دولار لعام 2021.

4-تقديم بوليصة تامين ضد الحرائق لكل مصدر اكثر من مليون دولار.

وأضاف عارف، أن اجمالي الصادرات خلال عام 2020 تحت مظلة المجلس التصديري لمواد البناء بلغ 2125175 طن باجمالي 213 مليون دولار تقريبا بمعدل انخفاض 7% عن عام 2019.

وأكد رئيس الشعبة، البدء في تحويل قطاع الرخام والجرانيت إلى التحول الرقمي حتى تتمكن من خدمة العاملين بالقطاع وتقديم الخدمات المقدمة من الغرفة الى منتسبيها.

وفي دور الاجتماعي للشعبة قرر رئيس الشعبة المشاركة في مبادرة حياة كريمة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية بخصومات تصل في بعض المنتجات إلى 25% لصالح الوطن وفي سبيل النهوض بمصر الجديدة.

وأشار عارف، إلي أنه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان اسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالاضافة إلي تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.

وأوضح أنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الأفريقية خاصة دولة روندا التي يقع في محيطها 5 دول أفريقية لديها أسواق كبيرة، وأنه سيتم عمل خصومات لاعضاء الشبعة بنسبة 10%‏ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق علي معرض اخر ابريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.