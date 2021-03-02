شكرا لقرائتكم خبر عن العملة اللبنانية تهوى لمستوى غير مسبوق عند 10 آلاف ليرة مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هوت العملة اللبنانية اليوم الثلاثاء باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضي إلى تفشي الفقر والاضطرابات.