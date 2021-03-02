شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب بين الدعم 0.7725 والمقاومة 0.7765، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7690 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي