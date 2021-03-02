شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول الدعم المحوري 59.60، وكما أشرنا صباحاً، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 60.40، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.50 والمقاومة 61.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي