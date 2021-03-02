الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 02-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ليواصل الزحف نحو هدفنا المنتظر عند 25.50، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.70 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 27.15 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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