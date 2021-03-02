شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض ليواصل الزحف نحو هدفنا المنتظر عند 25.50، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.70 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 27.15 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط