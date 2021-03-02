شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون 1740.00 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1692.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1695.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط