شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً لدعم القناة الصاعدة وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والتي يحفّزها اكتمال نموذج الرأس والكتفين الموضح بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3775 وتمتد إلى 1.3685، بينما يتطلب تحقيقها الثبات دون مستوى 1.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط