شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا طبقا للتوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر شباط/فبراير مرتفعة بنسبة 0.9% ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.9% ، طبقا للقراءة السابقة ارتفاع 0.9%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.4%.