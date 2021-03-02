شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم فى أوروبا خلال شباط/فبراير.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.5% إلى 1.1991$ الأدنى منذ 5 شباط/فبراير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2048 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2050$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن فى العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.39 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.75% ،ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى أوروبا ،عن مستويات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو خلال شباط/فبراير ، البيانات الإيجابية قد توقف الخسائر المتتالية لليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 0.9% فى كانون الثاني/يناير ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% من ارتفاع بنسبة 1.4% الشهر السابق.