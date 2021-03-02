شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة السعودي الفرنسي تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 480 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بقيمة 479.98 مليون ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن حصة السهم ستبلغ 40 هللة للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.199 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، المثقرر الإعلان عن موعدها في وقت لاحق.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 1.54 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.11 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74%، ومع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.50%.

وترجع هذه الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، رواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

وتراجع إجمالي دخل العمولات إلى 6.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 7.4 مليار ريال خلال العام 2019.