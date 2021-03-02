شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يدفع "صناعة الورق" لتسجيل الأرباح بالربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 11.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2020 إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح نتيجة انخفاض التكلفة بسبب توفر المخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.

كذلك انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية وانخفاض مخصص الزكاة.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 119.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 128.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 27.9 مليون ريال خلال 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.