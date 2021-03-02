بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5677 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر210 مليون سهم تمت عبر 9885 صفقة نقدية بقيمة 2ر39 مليون دينار (نحو 4ر125 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4663 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر129 مليون سهم تمت عبر 4836 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 98ر6192 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر80 مليون سهم تمت عبر 5049 صفقة بقيمة 6ر28 مليون دينار (نحو 5ر91 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر6 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4846 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر83 مليون سهم تمت عبر 2684 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (العيد) و(عمار) و(سنام) و(بريق) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (أسمنت ابيض) و(ثريا) و(فجيرة أ) و(وربة ت) الأكثر انخفاضا.