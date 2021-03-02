شكرا لقرائتكم خبر عن السويد موطن أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة «إتش تو جرين ستيل» السويدية المدعومة من قبل مستثمرين بمن فيهم مؤسس شركة «سبوتيفاي»، لبناء مصنع لإنتاج الصلب في شمال البلاد سيتم تشغيله بواسطة ما تصفه الشركة بأنه «أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم».

ستركز الشركة التي تأسست في عام 2020، على الفولاذ المصنوع من وقود غير أحفوري وتتطلع إلى تزويد الشركات المصنعة الأوروبية بمنتجها النهائي.

يبلغ حجم إنتاج مصنع الهيدروجين التابع لشركة «H2 Green Steel» حوالي 800 ميغاوات، ومن المنتظر أن يستخدم منتجها النهائي بدلاً من الفحم الكربوني في عملية تصنيع الصلب.

وقالت الشركة إن إنتاج الصلب سيبدأ في عام 2024 وسيكون مقرها في منطقة نوربوتن السويدية، والهدف هو إنتاج 5 ملايين طن من الفولاذ سنوياً.

واعتبر هنريك هنريكسون، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أزمة المناخ هي التحدي الأكبر في العصر الحالي، وأنه بالنظر إلى تأثير الصلب في التنمية المستدامة للصناعات الأخرى، فإن التغيير السريع في الصناعة أمر بالغ الأهمية.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن قطاع الصلب هو أكبر مستهلك صناعي للفحم، حيث يوفر حوالي 75% من طلبها على الطاقة. وبأن صناعة الحديد والفولاذ مسؤولة عن 2.6 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة كل عام، وأكبر من الانبعاثات المباشرة لصناعات مثل الإسمنت والمواد الكيميائية.

وتعد شركة الاستثمار «فارجاس» من أكبر المساهمين في شركة «إتش تو جرين ستيل» بتمويل بقيمة 50 مليون يورو (حوالي 61.1 مليون دولار).

(وكالات)