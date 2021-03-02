شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض 11.5 مليون حساب «تويتر» منذ إطلاق إرشادات «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت منصة «تويتر» في وضع إشعارات على التغريدات التي قد تحتوي على معلومات مضللة حول لقاحات كوفيد-19.

وقالت «تويتر»: ستظهر الإشعارات بلغة عرض الحساب وقد ترتبط بمحتوى منظم ومعلومات الصحة العامة الرسمية أو صفحة قوانين تويتر. وسيطبق فريق تويتر بشكل مبدئي الإشعارات على المحتوى الذي ينتهك سياسات تويتر. سيتم استخدام هذه التقييمات لإبلاغ أدوات تويتر الآلية بشكل أكبر لتحديد المحتوى المشابه وتصنيفه عبر المنصة.

وفي شهر ديسمبر 2020، أعلن تويتر عن جهوده لحماية المحادثة العامة المرتبطة بكوفيد-19. ومنذ تقديم إرشادات تويتر حول كوفيد-19 علقت المنصة 2400 حساب بشكل دائم واعترضت 11.5 مليون حساب في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت «تويتر» ميزة مخصصة للبحث الفوري عن كوفيد-19 فعندما يتم البحث عن مصطلح «كوفيد-19» على المنصة، فإنه يجد محتوى رسمياً وموثوقاً به يظهر في الجزء العلوي من نتائج البحث. وتم توسيع نطاق ذلك الآن إلى أكثر من 80 دولة حول العالم ويتوفر حالياً بـ 29 لغة. وفي بعض البلدان، تتضمن المطالبات الآن أيضاً زراً إضافياً يرتبط بالمعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19.