شكرا لقرائتكم خبر عن «تريندز» يوقّع مذكرة تعاون مع «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في أبوظبي، مذكرة تفاهم وتعاون مع «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات المشتركة.

وقد وقَّع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة «تريندز»، والدكتور سعود بن صالح السرحان الأمين العام «لمركز الملك فيصل».

وتنص المذكرة على تعاون المركزين في إعداد البحوث والدراسات، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة بينهما في المجالات المعرفية والبحثية، وتوفير إطار رسمي وقانوني للتواصل والتنسيق بينهما يسعى الطرفان عبره إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون البحثي والأكاديمي بين المركزين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهدافهما المتمثلة في دعم البحث العلمي الجاد والرصين، وتوسيع قاعدته، وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع ودعم صناع القرار لاتخاذ قرارات سديدة تستند إلى معطيات علمية رصينة.