الريم الفلاسي : حكومة الإمارات تعمل على جعل مصلحة الطفل ذات أولوية

أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأنه منذ إنشاء الدولة في الثاني من ديسمبر 1971 وحكومة الإمارات تعمل على جعل مصلحة الطفل ذات أولوية في تشريعاتها واستراتيجياتها وبرامجها في جميع الظروف لتمكين أبناء الإمارات من التمتع بطفولة سعيدة، وبحقوق تؤمّن لهم حياة ينعمون بها لما فيه خير المجتمع.

وقالت في تصريح لها بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بنسخته الجديدة، بأن الموقع سيكون بوابة للتواصل مع أفراد المجتمع، ومنبراً للمعرفة وقناة تعريفية بالاستراتيجيات والطموح المستقبلي الذي ننشده للأمومة وللطفولة في دولة الإمارات، فالتطوير الذي نراه اليوم خطوة في مسيرة الارتقاء برسالة وخطط المجلس، لإبراز رؤيته وإنجازاته داخل دولة الإمارات وخارجها، وفرصة للتعريف بإسهاماته.

وعبرت الفلاسي، عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله، على الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتعزيز دوره في العمل على تلبية المصلحة الفُضلى للطفل، وللأسرة بوصفها حجر أساس بناء المجتمع.

ووجهت الدعوة إلى أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وإلى من يتابع من بقاع أخرى، أخبار المجلس ويهتم بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات، بالتفاعل مع محتوى الموقع، والمشاركة الإيجابية التي تنير الدرب عبر مقترحات تساعد على تعزيز رسالة المجلس.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأن الموقع الإلكتروني بنسخته الجديدة والذي تم تصميمه بشكلٍ مُبتكر وبأعلى المعايير، جاء مواكبة للتطورات التي تنتهجها حكومة الإمارات في تمكين التحول الذكي وتعزيز إمكانيات البنية التحتية الرقمية، مضيفةً بأن الموقع الإلكتروني يُعتبر الواجهة الإعلامية للمجلس للحصول على أخباره وأنشطته والمعلومات والبيانات التي يحتاج إليها الجمهور.

وأشارت إلى أنه ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني إتاحة جميع مطبوعات المجلس وإصداراته بنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني في الفعاليات والأنشطة التي ينفذها المجلس بشكل مستمر.

وأفادت الفلاسي، بأن الموقع يوفر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس ضمن جهوده المبذولة في اتباع أفضل الممارسات المتقدمة والرائدة في مجال الاتصال لتعزيز التواصل الفعال بين المجلس والمجتمع والاستمرار في تطوير ودعم البرامج الوطنية الاتصالية للوصول إلى مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

كما أشارت إلى اهتمام دولة الإمارات التي لا تألو جهداً في تنمية الثروة البشرية وعمادها هنا الأسرة، في دعم هذه الرسالة النبيلة بإطلاق مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021، حيث ركزتا بشكل حاسم على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال، وأهمية ضمان نمائهم الطبيعي الإيجابي ورفاههم، مع وجوب أن يكون لجميع الأطفال، المواطنين والمقيمين على السواء، حقّ في حياة بأعلى المعايير.

وأضافت الفلاسي بأن المجلس يعتبر «الحاضنة» الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنشئ بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003م بأمرٍ سامٍ من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبهذا شكّل المجلس لبنة أساسية في الهيكل البنائي لمؤسسات الدولة المختصة برعاية قضايا الأمومة والطفولة، وفي سبيل تحقيق الغايات السامية المرجوة من المجلس، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى تجسيد التزامات الدولة لفائدة حقوق الأم والطفل، ويتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة، وكذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لتقديم سبل الدعم والتمكين للأسرة ككل وللطفولة.