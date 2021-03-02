شكرا لقرائتكم خبر عن وليامسون وإنجرام يقودان نيو أورليانز للفوز على يوتا جاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أورليانز - رويترز

أحرز كل من زيون وليامسون وبراندون إنجرام 26 نقطة ليفوز نيو أورليانز بليكانز 129-124 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف لونزو بول 23 نقطة وجيه.جيه ريديك 17 نقطة، وجوش هارت 13 نقطة، وإيريك بليدسو 11 نقطة، ليتمكن بليكانز من التغلب على أفضل فريق في الدوري هذا الموسم.

وسجل بويان بوجدانوفيتش 31 نقطة، وأضاف رودي جوبير 22 نقطة ودونوفان ميتشل 21 نقطة وجوردان كلاركسون 20 نقطة مع جاز.

وفاز يوتا في 23 من آخر 26 مباراة في مسيرة تضمنت انتصارين على نيو أورليانز.

وقلص جاز تأخره بفارق 17 نقطة إلى نقطة واحدة في نهاية الربع الأخير، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.

وأنهى يوتا الشوط الأول متقدماً بفارق خمس نقاط، لكن وليامسون أحرز عشر نقاط سريعة ليعادل نيو أورليانز النتيجة 73-73 في منتصف الربع الثالث.

وتعادل الفريقان ثلاث مرات قبل أن تمنح ثلاثية ريديك التقدم لصالح بليكانز بنتيجة 82-79 في الربع التالي من المباراة.