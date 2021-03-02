شكرا لقرائتكم خبر عن بركان جبل سينابونج في إندونيسيا ينفث سحابة هائلة من الرماد الساخن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - رويترز

قال مركز علم البراكين في إندونيسيا، إن بركان جبل سينابونج نفث سحابة من الرماد الساخن لارتفاع خمسة كيلومترات الثلاثاء، وذلك في أول ثوران كبير له منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وزاد نشاط بركان جبل سينابونج منذ العام الماضي، وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثاني أعلى مستوياته.

وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد، إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، لكن مسؤولاً حث السكان في وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

وهناك قرابة 130 بركاناً نشطاً في إندونيسيا، وهو أكبر عدد من البراكين النشطة في أي من دول العالم، وظل بركان جبل سينابونج خاملاً لقرون، حتى ثار في 2010.