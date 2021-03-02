شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم .. الطن بـ 14000 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن تراوح سعر طن الحديد بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.

وكان أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قال إن أسعار الحديد مستقرة محليا في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض مكونات الحديد والخردة خارجيا إلا أن جميع الأصناف المحلية مازالت تحتفظ بالسعر الحالي، مضيفا أن أسعار الخردة المستوردة من الخارج انخفضت بقيمة 50 دولار للطن.