شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2-3-2021، استقرارا حيث سجلت الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو

وسجل البصل 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو.