شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: إعادة تشغيل مصنع كيما 2 بمشاركة خبراء أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أسامه مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية، إنه تم إعادة تشغيل مصنع كيما 2 منذ يوم أمس بعد توقف منذ شهر يناير الماضى، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب، بجانب خبراء شركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان.

وكانت قطع الغيار الخاصة بإصلاح العطل الذي أصاب مصنع كيما 2 وصلت بالفعل من الخارج، وتم إصلاح العطل.

وأضاف أسامة مهدى لـ"الخليج 365" إنه تم استبدال أحد الأجزاء وتشغيله في المصنع وهو حاليا تحت الملاحظة خلال عملية التشغيل، لضمان جودته، لافتا إلى أن العطل الأخير يعد العطل الفنى الثانى الذي يؤدي لتوقف المصنع .

يشار أن شركة تكنومنت الإيطالية المنفذة للمشروع تتحمل كافة تكاليف‏ استيراد المعدات من الخارج والإصلاح، ولاسيما أن المصنع ما يزال في فترة الضمان، وسوف نمد فترة الضمان خلال الفترة المقبلة بقدر مدة التوقف التي حدثت في المصنع.

وحول الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة توقف المصنع، قال أسامة مهدى أن هذا الأمر جاري تسويته مع شركة تكنومنت من خلال الجهات المختصة، فى لجنة فض المنازعات، لافتا إلى أن تطوير المصنع القديم متوقف على نتائج التسوية مع الشركة الإيطالية مع دراسة طرحه مجددا وفق اشتراطات حديدة ووفق رؤية الشركة القابضة.

وجدير بالذكر أنه فى 14سبتمبر 2020، أعلنت كيما عن توقف ضاغط ثانى أكسيد الكربون المغذى لمصنع اليوريا عن العمل، مما عطل كافة العمليات التشغيلية فى مصنع اليوريا، ثم أعلنت عن توقف المصنع مرة ثانية فى يناير الماضى نتيجة عطل آخر وخسرت الشركة نحو 1.5مليار جنيه العام المالى الماضى.