شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل تعليمية لطلبة وخريجى كليات الآثار والسياحة والفنادق بمتحف رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن تلك الورش سوف تعمل على نشر الوعي السياحي والأثري بين الطلبة وخلق جيل جديد من الشباب على درجة عالية من التدريب على كافة مهارات التواصل المجتمعي والمعرفة بتراثه والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن تلك الورش سوف يديرها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الآثار والسياحة، وسوف يتم تنظيمها على ثلاثة مراحل خلال شهر مارس وإبريل ومايو؛ بحيث تكون المرحلة الأولى بالتنسيق مع كلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، خلال الفترة من27 مارس إلى11 إبريل لتشمل ورشتين، إحداهما عن "المتاحف بمنظورها الحديث"، والثانية عن " تاريخ المنسوجات وطرق حفظها."

أما المرحلة الثانية فسوف تكون بالتنسيق مع مركز دراسات الخطوط قطاع البحث الأكاديمي مكتبة الإسكندرية، خلال يومي 25و 26 إبريل، وستتضمن ورشة عن ” النقوش والكتابات العربية ما بين كتابة المصحف الشريف وجغرافية دور الضرب“.

أما المرحلة الثالثة ستتضمن ورشة عن ” التعريف بعلم الآثار البحرية وتطوره“ في الفترة من 3 إلى 5 مايو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة.