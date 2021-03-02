شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. لماذا هبط المعدن النفيس لأدنى مستوياته فى 8 أشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي تراجعات كبيرة، حيث هبط سعر أونصة الذهب إلى أدنى مستوياتها في 8 أشهر تقريبًا لتسجل في جلسات التداول مساء أمس الاثنين سعر 1715 دولار، ثم تعافت جزئيًا إلى 1720 و 1721 دولار حتى صياغة هذه السطور، وهذا بالطبع انعكس على سعر الذهب في مصر.. فما سبب هبوط سعر الذهب لأدنى مستوياته في 8 أشهر؟

السبب الرئيسي في هبوط أسعار الذهب عالميًا ومن ثم محليًا في السوق المصري، يعود إلى انتعاش جزئي في الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وكذلك انتعاش أسواق الأسهم في البورصات العالمية، وهذا أثر على جاذبية المعدن النفيس، فتراجع الذهب تقريبًا 0.5 % إلى 1715 دولار، وحليًا الأونصة تحركت إلى 1720 و1721 دولار.

السعر الفوري للذهب

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ يونيو عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% الي 1716.10 دولار.

السعر العالمي للذهب كان من المفترض استمرار صعوده في تعاملات اليوم، لأن عائد السندات الأمريكية سجل تراجعات ملحوظة مساء أمس، لكن اتجاه المستثمرون نحو المخاطرة والتخلي عن الذهب كملاذ آمن تسبب في الهبوط الكبير للذهب لينزل إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف عام 2020 تحديدًا شهر يونيو 2020.

سعر الذهب في مصر لم يكن بعيدًا عن التغيرات العالمية للذهب، ونزل الذهب في سوق الصاغة تقريبًا 8 جنيهات، وهبط عيار 21 إلى 765 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 اليوم 874.25 جنيه وسجل الجنيه الذهب 6120 جنيها وبلغ عيار 18 سعر655.75 جنيها للجرام.